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金發局：數碼人民幣可在港試行

2020-10-09 列印
　　內地關於數碼人民幣的動態不斷，頗有「呼之欲出」的態勢，香港金融發展局行政總監區景麟表示，香港為最大的離岸人民幣中心，待跨境理財通及數碼人民幣推出後，可作為沙盒試行，在人民幣國際化上扮演更重要的角色。

　　區景麟昨日出席一論壇時表示，目前在中國內地以外使用人民幣，要面臨相關資產不足的問題，而數碼人民幣使用簡單，交易亦可追溯，香港可以作為沙盒試行；金發局亦會進行相關主題研究。

　　跨境理財通方面，監管機構討論已久，但仍未有具體細節出台。區景麟就指，目前尚不清楚跨境理財通的具體落實時間。

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