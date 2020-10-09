超購653倍僅2%中籤 雲頂新曜暗盤升三成

緊隨嘉和生物-B（6998）上市的生物製藥公司雲頂新曜-B（1952），超購653倍，並以上限定價，昨日暗盤早段雖然曾高見80元，但只屬曇花一現，交易時段暗盤價受壓，暗盤價於臨收盤時才重回70元關口。當中，在耀才暗盤中，最終收報71.25元，較招股價升29.55%。



雲頂新耀今日掛牌，昨日個別暗盤曾高見80元，較招股價55元高45.5%，若成功高位沽出，一手500股帳面最多賺12500元。不過，開盤不久即刻回軟，在耀才暗盤中一度低見68.25元，最終收報71.25元，升29.55%，一手帳面亦獲利8125元。



頭槌飛達144張



雲頂新曜昨日公布配售結果，公開發售部份合共接獲逾30.87萬份有效申請，合共41.59億股，超額認購653.4倍，凍結資金超過2310億元，以招股價上限55元定價。一手中籤率僅得2%，抽80手穩中一手，而「頂頭槌飛」亦多達144張，每張僅獲配5000股或10手。由於公開發售部份超購逾100倍以上，故已將約2542萬股發售股份，由國際發售重新分配至香港公開發售，佔全球發售股份總數約50%。另外國際配售部分亦錄得26倍超額認購。



以頂頭槌飛為例，每張可申請認購317.75萬股，即6355手，涉及資金接近1.77億元。若以借九成孖展，孖展息率為2.8厘計算，每張申請的孖展利息費用達9.75萬元，再加上獲配新股的交易徵費，總成本至少10萬元。不過，每張申請僅獲配5000股或10手，若按照耀才收市價計算，帳面僅盈利81250元，仍未足以覆蓋認購成本，倒蝕1.9萬元。







