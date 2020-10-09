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強積金上月回報跌 人均蝕5138元

2020-10-09 列印
　　疫情未平，環球市場波動，強積金表現未能承接上月升勢。強積金顧問公司駿隆公布最新數字，9月份綜合指數跌2.2%，月內強積金平均回報跌2.2%，人均虧蝕5138元。年初至今，強積金平均回報則僅升1.6%，人均強積金回報為3727元。

        9月份三大指數全跌，股票基金指數跌3.8%，混合資產基金指數跌2.1%，固定收益基金指數微跌0.1%。年初至9月底，股票基金指數微升0.2%，混合資產基金指數升2%，固定收益基金指數升1.9%。單計股票基金指數，大中華股票基金，升7.6%。

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