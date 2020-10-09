內地下周發60億美元離岸債

中國去年11月發行一筆美元債券，籌資60億美元，此外還發行40億歐羅債券，為長達15年後重返歐羅市場。
報道指，儘管與美國摩擦升級，但北京在美元債券市場交易一如既往。中國政府長期以來一直希望利用主權債發行來幫助其企業借款人更好地為債券定價，從而發展出更強大和更深入的離岸債券市場。
由尖沙咀樓上私竇「China Secret」引發的「蒲吧染疫群組」人數持續增加，繼數名泰籍女黑工及IVE學生在上址受感染後，再多一名男子在「China Secret」消遣後確診，與他同行任職保險經紀的...
2020-10-09
「惜食令」在內地如火如荼地推行，不過本周二傳出四川通江縣餐飲協會推出規定，兩桌或以上宴席，每桌不可超過十八個菜式，而價格更不低於五百八十八元人民幣。引爆大量網民狠批，有指是變相加價，並非節約。不過周四...
2020-10-09
今年諾貝爾文學獎揭曉！由現年已七十七歲的美國詩人路易絲‧格呂克（Louise Gluck）獲得。她曾獲多個著名文學獎，更在二○一六年由時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）手上獲得二○一五年的...
2020-10-09
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，利嘉閣高級分區董事關騰達稱，東涌映灣園15座低層G室，面積756方呎，三房連套房間隔，望海景，減價後獲買家以803萬承接，呎價10622元，屬市價水平。...
2020-10-09
美國有機會達成新一輪刺激經濟方案，刺激美股三大指數周四早段向好，杜指曾升155點報28459點，升幅0.55%；納指及標指都升約0.7%。不過，本港時間凌晨12時左右，三大指數升幅收窄，其中杜指僅升2...
2020-10-09
菲臘比古天奴今季重返巴塞隆拿出任最擅長的進攻中場，在三輪西甲貢獻一射兩傳，巴西國家隊教練迪堤見狀，即表示在周五世界盃南美洲區外圍賽首輪主場對玻利維亞時變陣踢「四二三一」，讓此子繼續擔任攻中。有古天奴與好友尼馬拍住上，巴西勢必大勝取開門紅，一於捧讓球主客和讓三球「主勝」。 （香港時間周六早上8:30開賽） 菲臘比古天奴今屆回歸巴塞，即在三輪西甲取得一入球、兩助攻，領軍錄得兩勝一和。這名廿八歲巴西中場回勇，全因巴塞新帥朗奴高文改踢「四二三一」陣式，讓他出任最擅長的進攻中場，此子矢言：「我的出色表現其實取決於很多因素，位置是其一。同時我很努力工作，很渴望在巴塞取得成功。」...
2020-10-09
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
洪永城（Tony）昨日出席公開活動時，暢談生活趣事和買樓話題，Tony亦自爆曾被女友梁諾妍問他的物業何時會加上她的名字，但他只是支吾以對！梁諾妍昨日在另一場合笑言，希望Tony可以做到「五星級男友」！...
2020-10-09
近期疫情出現多個危險信號，除了源頭不明病例湧現，在長假之後，先後爆發酒吧染疫群組、殘疾院舍群組，以及大學生、中學生患者的家庭群組，顯示病毒來勢洶洶，港府不敢怠慢，昨天起加強抗疫措施，包括延長多區門診派樽，同時在葵涌、九龍城、尖沙咀和灣仔有群組出現的社區，設立臨時檢測中心，讓市民自願檢測，這些都是必須的抗疫手段，但為遏止大規模爆疫，政府是時候準備「標靶式」的強制檢測。 病毒反撲，得到港大研究實證。港大醫學院實時數據顯示，病毒有效繁殖率由早前約零點五回升，於昨日突破一，意味每個患者可以感染另一人，反映社區爆疫機會超越警戒線。政府官員昨天露口風，指正在研究法律框架，有需要時，強制...
2020-10-09
受新冠病毒疫情影響，日本自從今年二月開始閉門賽馬後，明天起終於有限度地准許公眾人士入場。東京、京都和新潟競馬場的周六賽事，將容許事前在官方網頁購買指定座位的公眾人士入場，惟賽事當日就不會即場售賣入場門票，而每個馬場的入場人數上限有別，由六百二十一人至一千零四十七人不等。 馬場浮世繪
2020-10-09