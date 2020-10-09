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內地下周發60億美元離岸債

2020-10-09 列印
　　外電引述消息人士指，中國準備連續第4年重返離岸美元債券市場，計畫下周發債籌約60億美元（468億港元）。消息人士稱，中國財政部計劃發行的債券，可能包括3年期、5年期、10年期和30年期。

        中國去年11月發行一筆美元債券，籌資60億美元，此外還發行40億歐羅債券，為長達15年後重返歐羅市場。

        報道指，儘管與美國摩擦升級，但北京在美元債券市場交易一如既往。中國政府長期以來一直希望利用主權債發行來幫助其企業借款人更好地為債券定價，從而發展出更強大和更深入的離岸債券市場。

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