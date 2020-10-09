中環IFC外望——滙豐渣打完成SOFR交易

滙豐及渣打分別完成以新利率基準定價的交易。滙豐昨與另外兩家金融機構完成香港市場首筆港元隔夜平均指數（HONIA）及美元擔保隔夜融資利率（SOFR）交叉貨幣掉期，名義價值為1億港元，年期為一年。



同日，渣打完成首宗以HONIA及SOFR定價的美元兌港元交叉貨幣基差掉期交易，並且完成首宗以3個月香港銀行同業拆息（HIBOR）及SOFR定價的美元兌港元交叉貨幣基差掉期交易。



根據利率基準改革的時間表，明年底美元倫敦銀行同業拆息（LIBOR）必須過渡至新利率基準SOFR。香港市場方面，新利率基準HONIA則為HIBOR的備用參考利率。



滙豐指隨SOFR逐步成為環球資金和衍生品市場的新基準，HONIA及SOFR交叉貨幣掉期的推出，將提供新的衍生產品和對沖工具，以配合SOFR的市場發展，並助機構和企業客戶在相關過渡期管理其利率風險。



香港中旅擬賣嵩山少林寺



疫情重創內地旅遊業，香港中旅（308）收市後公佈內幕消息，因生意「捱唔住」計劃出售旗下經營少林寺的嵩山公司51%股權以及全部股東貸款。



香港中旅昨收1.09元，升1.87%，成交545.8萬元。



嵩山公司主要從事發展及經營位於中國河南省嵩山的景區，當中包括古代寺廟如「少林寺」、名勝古跡、地質公園、古代書院及瀑布等。香港中旅表示，受新冠肺炎影響，嵩山公司的恢復相對較慢，今年上半年收入同比大幅下跌，由盈轉虧，因此擬於北京產權交易所公開掛牌，出售其持有嵩山公司的51%股權，以及全部股東貸款。預計該披露將在今日作出。



作價方面，底價將由具有資質的評估機構，進行資產評估後釐定，並須經中國國有資產監管機構的相關部門批准。而集團擬利用所得淨款項，作為一般營運資金用途，或用於可為股東提供更佳回報之旅遊目的地投資。



高瞻