A股復市勁升 港股回吐74點

人民幣走強，利好A股長假後全線急升。上證指數收報3272點，漲1.68%；深成指數收報13289點，急升2.96%；市場交投活躍，滬深兩市成交合計7113億元人民幣。
阿里破頂後倒跌1.2%
科指先升後跌，全星期仍然進帳近6%。阿里巴巴旗下螞蟻集團滬港上市進入最後直路，阿里巴巴高見293元創新高，但收市倒跌1.17%，報286.2元；美團（3690）上揚1.2%，收報270元；騰訊（700）漲0.84%，收報539.5元；金蝶（268）炒高4.28%，收報23.15元，是科指表現最佳成份股。另外，雷蛇（1337）抽升7.37%，收報2.04元。
日前熱炒的太陽能股急回，信義能源（3868）結束七連升，股價大跌14.81%；信義光能（968）瀉10.13%；福萊特（6865）高見28.6元後回軟，收插10.09%；卡姆丹克（712）插11.11%。
太陽能股散水急回
藍籌股個別發展，吉利（175）上月銷量增11%，帶挈股價升1.28%，收報15.8元；申洲（2313）破頂，收升0.59%，報135.4元；但友邦（1299）跌0.44%，收報79.65元；瑞聲（2018）回吐2.72%，收報44.65元，是跌幅最大藍籌股。
宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，近日港股未有跟足美股升勢，現時恒指處於消化階段，A股復市後有望帶動恒指向上，上方阻力位在24500至24600點。