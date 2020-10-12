上周反彈過急 觀望氣氛趨濃 恒指本周料反覆整固

外圍市況轉好，上周五北水重臨，港股10月首周大彈660點，企穩二萬四大關。證券界人士認為，恒指早輪反彈過急，資金托市意欲未算強，本周或在23800至24600點水平消化整固，以觀望美國選情及中國國策走向。



國慶黃金周長假期完結，北水再度入場，上周五恒指成交量重回過千億元，連升兩周累積進帳883點，收報24119點。外圍亦見回穩，憧憬美國民主共和兩黨於大選前，完成1.8萬億美元的疫情紓困措施。夜期上周五收報24216點，高水97點；ADR港股比例指數報24272點，較恒指高153點，預示今日港股高開機會甚大。



恒指ADR夜期向好



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，近期港股表現不俗，成功在24000點附近覓得支持，但市場未見太大意欲追貨，料本周會在23800至24600點水平上落，「升到呢個位置，大家都傾向觀望」，相信要待美國大選形勢明朗後，港股才有清晰走勢，甚至在第四季呈現先低後高格局。



他又認為，美國選情奪去市場焦點，相信疫情、經濟數據等變動暫時不獲看重，而且地產、零售等板塊已跌至很低水平，本地因素較難影響港股走勢。



華盛資本證券分析師聶振邦亦認為，港股早輪反彈過急，上方仍有多條移動平均線形成阻力，料於24000至24500點水平拉鋸。他指出，港股八月底以來最多跌過逾2700點，反彈跌浪一半的24500點對後市較為關鍵，若成功上破並企穩，恒指便有望確認重拾升浪。



專家指國策惹憧憬



他指出，近日太陽能等板塊當炒，反映市場正憧憬「十四五」規劃推出一系列刺激經濟的國策，應可改善中港股市市底。但他提醒，騰訊（700）及阿里巴巴（9988）等中資股仍未獲美國「放生」，阿里旗下的螞蟻集團近期亦遭美國參議員針對，可能打亂上市步伐，對早已湧入香港的資金流向變得不穩定。



