泰壽放盤年底揭盅 傳平保入主呼聲高

早前傳出中國平安（2318）、華潤集團等多間公司有意競投正在放盤的泰禾人壽。消息透露，在一眾潛在買家中，以平保勝算呼聲較高，最終花落誰家，估計今年底前會揭盅。



有關泰禾人壽放盤新進展，據消息人士透露，於潛在買家中目前以平保奪得泰禾人壽呼聲高，估計數月內便會揭盅買家誰孰。然而叫價方面，由於現時經濟不景，加上泰禾人壽要急讓，故此潛在買家出價並非太進取。



泰禾人壽回覆查詢時表示，對市場傳聞不作評論；重申泰禾人壽受香港及百慕達監管機構監管，財政穩健。該公司對其業務有信心，未來會繼續研發新產品及擴大團隊。其總經理（營銷及營運管理）黃宛詩上月曾稱，計劃三年內擴充代理團隊至400人。平保則回應指，沒有這方面訊息。



分析料助壽險業務發展



分析認為，現時平保在港只有一般保險業務，未有壽險業務，若成功競購泰禾人壽，香港壽險市場將會多隻猛虎，相信這有助平保壽險業務發展，因可利用香港壽險牌照發展外幣保單，迎合內地客戶不同需要。



泰禾人壽早於數月前傳出賣盤消息，7月時便有外電報道，泰禾投資考慮以10億美元（78億港元）出售泰禾人壽，當時已接觸多間保險公司。及後於8月下旬再傳泰禾投資已跟數十間公司接觸，有意參與競投的公司包括中資背景的平保和華潤集團、外資保險公司，以及本地家族企業，泰禾投資會在之後兩周與潛在買家磋商，又傳交易作價料將高於當年收購大新人壽（泰禾人壽前身）。



泰禾人壽母公司為泰禾投資，於2017年向大新金融（440）購入旗下的大新人壽，並與旗下大新銀行（2356）訂立15年獨家銀保分銷協議，總作價106億元。大新人壽後來易名為泰禾人壽。



