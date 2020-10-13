恒指勁彈530點 直叩二萬五關 習近平南巡 深圳股大升

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28837點，升250點；納斯達克指數收報11876點，升296點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見31.34港元，較香港收市價跌0.11港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見564.68港元，較香港收市價升7.68港元。
國指也急升260點，收9878；科技龍頭「ATMX」領漲，中芯（981）爆升11%，科指跑贏大市，收漲近3.3%，報7748。大市成交增至1402億元，屬逾三星期最旺。
資金續流入港匯偏強，再觸及7.75強方兌換保證，金管局再度承接美元沽盤，向市場注入67.43億港元，單次接錢規模創本月新高。銀行體系總結餘將增至2868.82億港元。
習近平周三南下深圳，或有更多改革舉措將會出台，內地A股急升逾2%兼挨近高位收市。
小米最強勢藍籌
美團（3690）創新高後升幅收窄，升1.9%；騰訊（700）升3.24%；螞蟻本港上市聆訊仍未完成，但阿里巴巴（9988）跟隨大市照升2.03%收報292元；小米（1810）炒高8.35%，獨力貢獻恒指75點升幅，為表現最強勢藍籌股。
傳內地有晶片企業協助中芯（981）將「N+1」技術突破瓶頸，中芯股價爆升11.47%收報20.6元；同業華虹半導體（1347）急漲12.61%收報31.25元，為表現最醒目科指成份股。
中資銀行股方面，工行（1398）炒高5.74%；建行（939）急揚5.58%；中行（3988）升4.18%；三股已合力推高恒指151點。
藍籌股，港交所（388）升1.29%收報376.8元。深圳概念股獲資金熱烈追捧，深圳控股（604）升8.33%；深圳國際（152）升6.23%；廣深鐵路（525）升5.43%。
華虹急漲12.61%
光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，大市由近期低位23124飆至目前水平，步伐或是過急，所以未來兩天至為關鍵，只要仍能守得住24600關口，則可進一步上望至25000大關。