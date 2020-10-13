人民幣回軟下穿6.75 離岸價急跌688點

人行上周六突然公佈昨起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率由20%下調至0%，釋放緩和人民幣升值的訊號。人民幣昨隨即回軟，傍晚時份跌幅擴大，曾跌穿6.75兌1美元，人民幣離岸價（CNH）一度大跌688點子，低見6.7566。不過，市場仍看好人民幣中期走勢。



雖然昨日人行大幅上調人民幣中間價670點子，報6.7126，創近一年半高位，但人民幣盤中表現走弱，在岸價（CNY）日盤收報6.7358，下跌223點子，其後夜盤跌勢加劇，曾低見6.7547。離岸價亦跌破6.75，截至晚上8時報6.7432，跌554點子；在岸價報6.7460。



交易員均指，人民幣回調主要受到人行下調遠期售匯業務的外匯風險準備金率至0%所影響。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，上周五人民幣飆升，並突破6.7兌1美元關口，且人民幣指數亦升穿95的關鍵水平，人行可能認為人民幣升勢過急，而人民幣又無貶值壓力，遂撤銷該遏制人民幣貶值的舉措，這相應減輕了沽空人民幣的成本，加上美元昨稍轉強，以致人民幣掉頭向下。



人行收緊貨幣政策



滙豐亞洲經濟研究聯席主管范力民（Frederic Neumann）接受外電訪問時稱，人行有關舉措主要旨在恢復人民幣雙向預期，不一定會改變整個局面。他認為人民幣仍將走強，人行降低沽空人民幣成本的舉措只會在短期抑制人民幣漲勢，因為人民幣升值主要由於中美之間貨幣政策結構上的不同，人行一直保持相對收緊的貨幣政策，而美國聯儲局則一直在「踩油門」，這意味人民幣會進一步走強。他相信隨着投資組合面向中國進行重新分配，資金流入人民幣的趨勢可能會持續一段相當長的時間。



李若凡亦看好人民幣的中期走勢。她指，儘管市場的即時反應可能令人民幣回落，惟長期難扭轉人民幣升勢，因內地基本面向好，經濟和利率都較具優勢，中期利好人民幣，實際升至甚麼水平則視乎美元表現，這便取決美國大選結果。



