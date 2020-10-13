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陽光城擬分拆物管港上市

2020-10-13 列印
　　本港新股市場將迎來物管上市高潮，再有內房計劃分拆物管業務來港上市。有本地媒體報道指，內地房地產發展商陽光城計劃分拆其物管業務在港上市，並且已經委任華泰國際以及招銀負責其上市事宜，初步計劃集資至少2億美元（折合約15.6億港元），不過現時仍處於初步討論階段，上市時間表及相關詳情仍未確實。

　　根據陽光城2019年年報數據顯示，公司去年全年的物管收入合共達7.71億元人民幣，按年同比增長339.84%，佔總收入比重亦由2018年的0.31%提升至1.26%，成為除房地產銷售以外，公司最大的收入來源板塊。

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