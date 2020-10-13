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恒生推中港ETF互掛產品

2020-10-13 列印
　　恒生投資管理有限公司將推出首批中港ETF互掛產品，恒生嘉寶滬深300指數ETF（3130）。恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊指，互掛產品將直接投資於主ETF上，不受A股30%外資持股限制。發行價為首次發售期結束後的營業日，指數收市價約二百分之一，每手買賣單位為100。假設以昨日掛牌計，該基金入場費則為2400元人民幣。

        李佩珊又指，該隻ETF於14日（周三）可先供機構投資者入場，而散戶的參與時間則要待今日上市文件公布後才能揭曉。總管理費為每年應佔主ETF資產淨值的0.5%。

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