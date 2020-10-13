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綠地香港斥83億購廣州綠地

2020-10-13 列印
　　綠地香港（337）公布，以72.6億元（人民幣，下同）（約83.78億港元）總代價，向控股股東綠地控股收購廣州綠地，當中包括以36.4億元購入股權，以及承擔廣州綠地結欠控股股東的淨債項約36.2億元；代價將由綠地香港使用其內部資源支付。

　　據公告，是次收購交易還須召開股東特別大會經獨立股東批准。交易完成後，廣州綠地將成為綠地香港的全資子公司。收購標的廣州綠地主要從事物業開發，截至6月底，其於廣東省持有35項物業。

　　收購事項與集團策略相符，即專注於具有投資價值和增長潛力的泛珠三角區域主要城市。

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