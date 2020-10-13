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「億」推微保險市集YAS

2020-10-13 列印
　　本港近年大力催谷金融及保險科技發展。保險科技公司「億」推出微保險市集「YAS」，該公司聯合創辦人安宇昭昨日表示，平台運用開放應用程式介面、區塊鏈及GPS等技術，主打四大類別產品，包括寵物、運動、交通及旅遊保險，未來亦會不斷增加其他種類產品。

　　另一聯合創辦人李威霖則稱，目前有關區塊鏈技術的監管條例和保險區塊鏈的應用仍未就緒，該公司正與保監及保險公司保持溝通。他又相信，區塊鏈技術可在增加透明度的同時，亦可保護客戶隱私；並運行於區塊鏈內，所有參與的保險公司和保險監管局可在得到准許的前提下，索取客戶資料。

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