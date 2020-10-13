中環IFC外望——東航引資310億人幣 實行股權多元化

東航（670）公佈，為推進股權多元化改革，母公司東航集團向四名國有投資者引資310億元（人民幣，下同）。東航集團將繼續成為東航的控股股東，藉上述交易擴大經營規模。



東航表示，接獲母公司東航集團通知，為貫徹國家對國企深化改革的要求，昨日與多個政府部門及國企共同簽署《關於中國東方航空集團有限公司之增資協議》，以推進東航集團股權多元化改革。



根據協議，中國人壽（2628）的姊妹公司國壽投資控股、上海久事集團、中國國新資產管理和中國旅遊集團，分別向東航集團增資110億、110億、50億和50億元，合共310億元。完成後東航集團仍是國務院國資委監管的中央企業，對東航的控股股東地位也不變。



東航集團表示，「做強、做優、做大」航空主業，有利改善資本結構，並在航空保險、交通建設、旅遊服務、產融結合等多方面與戰略投資者加強協同效應，實現持續健康發展。



渣打系統故障 提款轉帳受阻



渣打香港接連出現系統故障，繼早前有客戶被扣錯錢到馬會戶口後，昨早不論分行、櫃員機及網上銀行，均有客戶未能進行正常交易，包括無法提款及登入手機APP等情況出現。不過，據了解主要是存摺客戶才受到影響。金管局已經責成渣打盡快修復系統，並要提交詳細報告。



昨有渣打銀行職員回應客戶查詢時表示，由於電腦系統疑出現故障，不少客人反映未能提款或轉帳，即使親身到分行亦無法解決問題，目前正緊急維修，但強調並非所有帳戶都有同樣問題。



不過，渣打澄清並非全線服務出現故障；指該行注意到有部分客戶昨早在分行、ATM及網上銀行未能順利交易，該行正調查事件。對客戶帶來不便，深表抱歉。



對於渣打再出現系統故障，金管局表示，知悉事件，並已經責成銀行盡快修復系統，減少對客戶造成的影響。



高瞻