強生疫苗叫停 美企迎業績期 觀望紓困談判 杜指跌157點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28679點，跌157點；納斯達克指數收報11863點，跌12.36點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見30.64港元，較香港收市價跌0.81港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見574.20港元，較香港收市價升17.20港元。
摩通花旗盈利勝預期
美股第三季業績期揭開序幕，強生因新冠疫苗測試者出現不明原因症狀，導致第三階段疫苗臨牀試驗暫時停止。強生於昨日公佈第三季業績，收入210.8億美元，按年上升1.7%，超出市場預期的202億美元。
強生經調整每股盈利2.2美元，高於市場預期的1.98美元。集團今年兩度上調年內盈利預測，預計經調整每股盈利介乎7.95至8.05美元，高於早前預計的7.75至7.95美元。
摩根大通公佈，上季盈利94.4億美元，按年上升3.7%，每股盈利2.92美元，高於市場預期的2.23美元。
摩通期內收入299億美元，略低於去年同期的300億美元，但超出市場預期的284億美元。其中淨利息收入下跌9%，至131億美元；交易業務收入上升30%，至66億美元。貸款損失撥備6.11億美元，低於對上一季撥備105億美元。
花旗集團公佈，上季盈利32.3億美元，按年減少34%。經調整每股盈利1.4美元，高於市場預期的93美仙。收入按年減少7%，至173億美元。截至上季末，貸款損失撥備264億美元，去年同期為125億美元。
歐洲股市普遍向下
歐洲股市收低，各類行業幾乎全線下跌。只有電訊業是唯一上漲的行業，漲幅約0.4%。英國富時100指數收報5969.71點，跌31點。德國DAX指數收報13018.99點，跌119點。法國CAC指數收報4947.61點，跌31點；意大利富時MIB指數報19499點，跌219點或1.11%。
金價下挫。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1894.6美元，跌34.3美元，跌幅1.78%。