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傳內地放寬銀行讓利要求

2020-10-14 列印
　　據外電報道，內地監管機構將放寬對大型銀行第三季度利潤負增長相關要求，允許差異化的淨利潤情況，不再設置具體目標。分析指第三季內銀業績表現或優於預期。

　　彭博引述消息人士報道，為應對持續下滑的資本充足率及壞帳高企風險，中銀保監近期與部份全國性商業銀行溝通，允許銀行披露差異化的第三季淨利潤負增長情況，而且下降幅度可以達至10%或更窄，小於第二季普遍超過20%的按年跌幅。消息人士稱，各銀行可根據自身經營及財務狀況決定，銀保監會不再設置具體盈利目標。中銀保監不予置評。

　　花旗銀行發表報告預計，內地經濟恢復減輕銀行讓利實體經濟的政治壓力，再加上盈利下降，導致資本壓力不斷上升，可能損害銀行的信貸擴張能力，預計第三季業績將優於預期。
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