螞蟻遭中證監調查 上市大計或須延遲

阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團中港兩地上市之路一波三折。外電引述知情人士指，螞蟻旗下支付寶早前獨家分銷5隻有投資螞蟻上市的戰略配售基金，因涉嫌潛在利益衝突，正接受中證監部門調查，螞蟻上市計劃或因此延遲。分析指，調查將拖慢螞蟻上市進程。



螞蟻中港兩地招股在即，旗下支付寶基金曾推5隻投資於螞蟻IPO（首次公開募股）的戰略配售基金，令擔心打新失敗的散戶可提前鎖定螞蟻股票。據悉9月下旬推出時，已獲超過1000萬內地散戶蜂擁認購這5隻基金。



基金銷售涉利益衝突



然而中證監在10月1日生效的準則中列明，共同基金發行人應避免因出售與其現有和潛在業務相關的產品，而產生利益衝突。因此，IPO主體螞蟻、旗下支付寶平台，以及相關的5間基金公司，三者之間是否存在利益衝突，曾引發市場熱議。



路透社昨日引述三位知情人士報道，中證監正在調查上述事件中的潛在利益衝突。支付寶獨家分銷安排，邊緣化銀行及券商，而銀行及券商為傳統散戶投資者認購基金的途徑。該等人士又指，是次調查不太可能令螞蟻終止中港兩地上市計劃，但最終結果仍存在不確定性。



報道指出，螞蟻原計劃在9月24日進行上市聆訊，並在國慶假期後（10月8日）啟動招股。惟現在中證監推遲批准螞蟻A股上市，也迫使螞蟻推遲在港上市聆訊，不過螞蟻仍計劃在未來數日尋求在港上市「闖關」。



中證監沒有回應該消息。螞蟻發言人表示，螞蟻上市流程正在兩地有序推進，集團沒有預設時間表，任何關於時間表的猜測都沒有事實依據。



發言人：猜測無依據



銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興表示，若事件屬實，螞蟻能否盡早開展招股流程，將視乎中證監會否「開綠燈」，港交所較為被動。



