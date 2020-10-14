先聲藥業籌35.7億 首日孖展超購逾46倍

先聲藥業（2096）昨日在「八號波」股市暫停之下招股，最高集資約35.7億元。但受惡劣天氣影響，招股書及申請表格無法及時在特定地址及時間發予公眾，因此延長招股截止時間至下周一（19日），孖展認購新股的計息日數由6日縮短至4日，孖展客戶利息費用將減少三分之一。



先聲藥業全球發售約2.61億股，本港公開發售佔10%，每股定價介乎12.1至13.7元，每手1000股，入場費13838.05元，下周一（19日）截止招股，預計同日定價，掛牌時間亦延後至重陽節假期後，即27日，摩根士丹利以及中金為聯席保薦人。



招股首日證券商仍開放孖展認購渠道予散戶，該公司合共獲得169億元孖展，若以公開發售部份集資3.57億元計算，目前已經超額認購逾46倍。



先聲藥業主要從事仿製藥研發、生產和商業化，目前主要針對研究腫瘤疾病、中樞神經系統疾病以及自身免疫疾病的治療產品。該公司有近50種由內部開發，或於研發夥伴合作開發的在研創新產品，不過其主要在研產品，均僅處於臨牀試驗I期、獲得新藥臨牀批文或臨牀前研究的階段。



招股期延至下周一



是次招股引入7位基石投資者，合共認購1.9億美元（折合約14.82億港元），當中，高瓴資本認購5000萬美元，深圳市創新投資認購4000萬美元，清池資本以及OrbiMed Funds分別認購2500萬美元。



該公司計劃將集資所得的60%，用作策略重點治療領域的在研產品研發，10%用於加強銷售及營銷能力，10%將於未來數年用作投資其他醫藥或生物技術領域公司，以拓寬產品組合，約10%用於償還銀行貸款，其餘將用作營運自薦及一般企業用途。



