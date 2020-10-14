——龍光集團（3380）發行3億美元有擔保優先票據，2025年到期，年息5.25厘，擬用作現有債務再融資，又稱或會調整計劃以應對市況，並重新分配款項用途。
——志高控股（449）公佈初步未經審核綜合財務資料，截至6月30日止，半年虧損7.22億元（人民幣，下同）；收益6.34億。公司表示，其核數師於審核集團2019年度業績時，已識別若干審核問題，並要求審核委員會委聘獨立法務會計師事務所就該等問題進行獨立調查，核數師已暫停審核工作。鑑於有關2019年度業績的審核程序尚未完成，核數師已表示其將不會開始有關集團截至2020年6月底止6個月未經審核綜合業績的審閱工作。
——路透引述消息人士報道，內地計劃本周透過發行境外主權債，籌資約60億美元，本次發債將首次允許美國機構投資者參與。債券或分為三年期、五年期、10年期及30年期。
另有報道稱，將有13間銀行安排發行事宜，滙豐銀行被排除在外，為自2017年中國重返美元債市場以來首次。滙豐回應，一向不評論個別交易；在支持中資發行人G3貨幣債券發行方面，滙豐在外資銀行中一直處於領先地位；該行致力為客戶提供支持，並協助中國資本市場開放。該行亦指，與財政部一直保持良好合作。
——中國財險（2328）公佈，按照中國《企業會計準則》編製，今年首9個月原保險保費收入3441.73億元（人民幣，下同），按年增3.7%。其中機動車輛險1992.84億元，增5.3%；意外傷害及健康險594.52億元，增18.4%；農險317.72億元，增16.7%；責任險228.05億元，增4％。