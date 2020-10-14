中環IFC外望——中國9月手機出貨量跌三成半

同期，國內市場5G手機累計出貨量1.08億部、上市新機型167款，佔比分別為47.7%和46.5%。單計9月，國內手機市場總體出貨量2333.4萬部，按年下降35.6%；國內手機上市新機型58款，減少35.6%。
上月國內市場5G手機出貨量1399萬部，佔同期手機出貨量60%；上市新機型26款，佔同期手機上市新機型數量的44.8%。國內手機市場5G手機累計出貨量達1.08億部，佔47.7%，上市新機型累計則有167款，佔46.5%
滙豐尚玉推兩項財富融資服務
滙豐推出兩項財富融資服務，包括「滙財組合貸款」及「單位信託基金投資融資」，滿足尚玉客戶日益複雜的融資和投資需要。
「滙財組合貸款」性質和操作與私人銀行提供的「倫巴第貸款（Lombard Lending）」相似，滙豐將服務推展至滙豐尚玉，已增強產品組合及回應客戶需要。客戶可抵押一系列資產，包括定期存款、債券、股票及單位信託基金，獲取最多4000萬元的信貸限額。
尚玉客戶亦可利用「單位信託基金投資融資」，以槓桿投資形式認購多種開放式基金，包括股票、債券，以及收益為本多元資產基金，從而提高潛在回報。
滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，高資產淨值客戶普遍希望在財務方面保持靈活和獨立，滙豐亦貼合客戶需要，推出此服務，為尚玉客戶帶來更多元化及具成本效益的財富融資服務。
高瞻