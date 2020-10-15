仍憧憬新經濟方案通過 疫苗測試又停 杜指跌165點

美股季度業績未有驚喜，但市場仍憧憬刺激經濟方案出台。不過，多家藥廠的新冠肺炎疫苗測試被叫停，美股早段靠穩。港股夜期微升，中段升24點，見24632二點，低水35點。



美國強生早前公佈，由於有一名志願參與測試計劃的人出現未明病情，決定暫時叫停這款疫苗的研發工作。在歐美疫情仍然嚴重之下，開發疫苗以及藥物的工作卻不順利，藥廠Eli Lilly亦表示，已經暫停一種藥物的後期臨牀測試。雖然如此，市場憧憬美國即將推出新一輪刺激經濟方案，紓緩疫情帶來的負面影響。



數據方面，美國9月最終需求生產物價指數（PPI）按月上升0.4%，預期為上升0.2%，8月為上升0.3%；按年上升0.4%，預期為升0.2%。美國上周抵押貸款申請指數跌0.7%，前一周增加4.6%。



經濟數據方面，美國九月份最終需求生產物價指數（PPI）按月上升0.4%，高於預期的上升0.2%，以及八月份的0.3%。業績方面，美國銀行公佈業績，第三季盈利44.4億美元，下跌近16%，每股盈利51美仙，高於市場預期。



另外，中國螞蟻集團申請在港IPO上市之際，路透社報道，消息人士指美國國務院已向特朗普政府提交申請，要求將螞蟻集團列入貿易黑名單。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28514點，跌165點；納斯達克指數收報11768點，跌95點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見46.50港元，較香港收市價跌0.40港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見568.31港元，較香港收市價跌5.19港元。



歐洲股市普遍下滑。新冠肺炎病例激增，市場擔心會有更廣泛的封鎖措施。法國政府在股市收市後亦宣佈將重新頒佈衞生緊急狀態。



英國富時100指數收報5935.06點，跌34.65點。法國CAC指數收報4941.66點，跌5.95點。德國DAX指數收報13028.06點，升9點。



港股方面，市場聚焦於國家主席習近平出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會發表的重要講話，內地股市反覆走軟。



「ATM」科技龍頭齊創上市新高，曾助恒指刷新9月16日以來新高，高見24808，惟後勁不繼，恒指於100天線（24642）反覆整固，收報24667點，微升17點，成功連升兩日；國指升42點，收造9920；科指收造7819，升0.9%，成交增加至1543億元。內地股市走軟，上證指數收報3340，跌0.56%，中止連升三日走勢；深成指數收報13691，降0.78%；兩市成交合計8276億元人民幣。



LOL手遊帶動騰訊破頂



恒生科指昨日升近1%。科技龍頭騰訊（700）旗下手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》（League of Legends，簡稱LoL）即將登陸iPhone，帶動股王股價刷新歷史新高，高見574元，最後上升2.96%收報573.5元，獨力推高恒指77點，騰訊也錄得八日連升，累漲13.45%。



