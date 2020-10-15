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內地打擊跨境賭博 濠賭股挫

2020-10-15 列印
        中國在刑法修正案草案二審已提請屆全國人大常委會會議審議，其中提及計劃加強打擊招攬公民出境賭博之非法行為，特別對招攬中國公民出境賭博犯罪的行為措辭嚴厲，顯然要打擊內地居民走資往外地賭博的行為。

  消息拖累濠賭股逆市偏弱，永利（1128）與新濠（200）插逾半成；澳博（880）及金沙（1928）同挫逾3.5%。有博彩中介業者表示，澳門貴賓廳已轉型，影響輕微，疊碼則要適應法律，預計修法將拖累賭收復甦。

　　澳門媒體報道，澳門娛樂博彩業中介人協會理事林繼光表示，國家取態明顯，對組織、招攬公民出境賭博等行為措辭嚴厲，可預見國家未來在抑制資金外流、打擊組織境外賭博等力度將進一步加大。澳門博彩收入方面，他預見難有大幅攀升。
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