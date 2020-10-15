恒大配股規模減半 獲多國機構認購

恒大表示，此次配售獲全球最大公募基金Vanguard、挪威央行主權基金Norges Bank、國際知名基金Snow Lake、Key Square、LMR，英國保險公司Legal & General等國際機構認購。此次引入國際頂級投資基金，有利進一步改善集團股東結構，推動負債率下降。恒大昨日曾跌19%，低見15.68元；收跌17%，報16.06元，成交金額達68.28億元。
股價曾跌19%
這是恒大事隔5年重啟配股行動，惟此次配售籌資規模較市場預期數額有出入。據日前流傳的銷售文件披露，恒大原計劃配售4.9億股，集資逾80億元。
恒大近來境內外融資動作頻頻，據深交所訊息披露，恒大地產昨日公佈發行21億元人民幣的5年期公司債券，票面利率定為5.8厘，靠近5.5至7.5厘的詢價區間下限。除了融資外，恒大亦正積極搶收「金九銀十」，截至10月8日止，年內累計合約銷售金額達5922.5億元人民幣，已完成全年6500億元人民幣合約銷售目標的逾九成。
正推動策投轉股
但彭博社昨日引述消息人士指，恒大地產第一大策投國企山東高速，目前仍未與恒大簽訂協議，或堅持於明年初退出投資，將要求恒大回購約230億元人民幣策投。該公司認為此次投資屬財務投資性質，傾向到期拿回策投；國資委擔心國有資產流失，亦不支持山東高速放棄回購。
恒大回應查詢時稱，「目前雙方正在積極談判中，進展一切正常，正朝着將策投轉為普通股權方向努力，近期會有結果。」