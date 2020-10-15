  • 2020年10月15日 星期四
  • 26º
  • 71%
熱門： 管弦樂團深圳iPhone習近平補牙

日報新聞 > 財經

騰訊遭CEO減持套2.68億

2020-10-15 列印
　　騰訊（700）總裁劉熾平再度減持，根據聯交所權益披露資料顯示，劉熾平在上周四（8日）和周五（9日），合共減持50萬股騰訊股票，分別以平均價每股533.3761元減持35萬股，以及每股541.1467元減持15萬股，套現2.68億元。減持後劉熾平持有5439萬股，持股量仍為0.57%，連同今次在內，劉熾平今年已五度減持。

　　另外，彭博引述知情人士指，騰訊有意行使購股權並在選擇權明年1月15日到期前，增持全球最大音樂公司環球音樂（Universal Music Group）額外10%股權。據報，騰訊很有可能在年底前使用購股權。騰訊和Vivendi SA均拒絕回應。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd