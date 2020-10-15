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和電推288元5G計劃吸客

2020-10-15 列印
　　蘋果昨日凌晨發佈新手機，本港已有電訊商推出新5G計劃吸客。和電香港（215）旗下的3香港公佈，推出新入門版5G服務計劃，每月月費288元，有30GB的5G數據。

  但和電香港執行董事兼行政總裁古星輝表示，4G數據計劃在未來一段時間仍會是市場主流，市場亦需要時間消化5G新技術。

　　除了降低5G月費入場門檻外，3香港同時亦「加碼」帶機上台計劃的手機現金券金額，當中含有100GB數據用量的計劃，月費為638元，合約期為36個月，並贈送10000元手機現金券，若扣除基本SIM月費388元，合約期內總共需支付多9000元，仍有1000元購機優惠。

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