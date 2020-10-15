捷心隆暗盤升1.77倍 嘉泓物流險守招股價

捷心隆昨日在耀才暗盤高見1.03元，較招股價0.36元升近1.86倍，最終收報1元，升1.77倍。內地經營無塵室設備供應商的捷心隆，昨日公佈招股結果，以下限0.36元定價，集資淨額5640萬元，超額認購12.47倍，國際配售則獲全數認購。一手中籤率10%，抽35手才穩獲一手。
同樣在今日掛牌的嘉泓物流，昨日暗盤表現一般，在耀才暗盤中，嘉泓物流早段高見2.8元，較招股價2.66元升5.2%，及後股價回軟，一度跌穿招股價至2.5元，終收報2.67元，微升0.38%。
嘉泓物流昨日公佈招股結果，超額認購約33.31倍，每股以中間價2.66元定價，集資淨額8740萬元。公開發售部份接獲32.9萬份申請，合共認購1.84億股。一手中籤率20%，抽200手穩中一手。國際配售部份錄0.36倍輕微超額認購。
內地商業物管卓越商企服務（6989）熱爆，孖展反應熱烈。市傳卓越商企傾向以上限定價10.68元，料集資32.04億元。卓越商企將發行3億股，綜合券商數據，卓越商企錄741.4億元孖展額，超逾230倍。集資所得將用作業務擴張及戰略性收購和投資、投資先進的訊息技術系統、吸引及培育人才等，卓越商企將在下周一（19日）掛牌。
名創優品定價20美元
至於內地休閒雜貨品牌名創優品（MINISO）赴美上市，發行3040萬股美國存託憑證（ADS），據外電報道，名創優品擬定價20美元，高於其介乎16.5至18.5美元的招股價範圍。