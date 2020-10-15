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港首隻房託ETF今登場

2020-10-15 列印
　　本港首隻房託ETF「三星高息房託（港元櫃台︰3187；美元櫃台︰9187）」今掛牌，發行商三星資產運用（香港）ETF投資策略副總裁凌子敬表示，會以優先高派息為選股條件，料該ETF回報可受惠持續低息環境，以及疫後舊經濟反彈。

　　凌子敬表示，三星高息房託ETF會以息率為主要篩選條件，並從中挑選較大市值作成份股，「如果有公司突然派息好低或者市值縮細，都會即時剔出指數」。該ETF最新股息率為5.73厘，過去10年年化回報率達7.49%，他相信有關表現對市場吸引力較大。

　　該ETF是在標普亞太區房託指數中，編製出30隻高息成份股，每半年調整一次，明年起每半年派息，其中香港只有置富（778）一隻房託在列，佔指數比重9%排第二。

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