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詹劍崙助康宏小股東維權

2020-10-15 列印
　　康宏環球（1019）小股東維權事件繼續發酵，昨日曾參選立法會金融服務界的詹劍崙，與數名小股東向證監會遞交申訴信，他懷疑康宏故意透過除牌機制私有化公司，削弱小股東利益。康宏管理層昨日則登報表明正致力復牌。

　　詹劍崙指出，康宏有充足現金，加上業務營運正常，卻未有在搞清帳目下貿然除牌，屆時不再受《上市規則》監管，明顯對小股東不公平。他又指出，自己沒有持有康宏股份，是次遞信純粹見業界有不公平現象，故為小股東抱打不平。

　　康宏昨日則登報表示，正全力配合當局調查，亦致力籌備復牌，故一直密切聯繫監管機構。康宏重申，當年主動要求停牌，是盡最大努力防止股東資產繼續流失，以待公司回復正常，從而保障所有股東及投資者。

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