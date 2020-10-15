中環IFC外望——傳華為售榮耀套現250億人幣

中美貿易摩擦不斷，中國手機製造商華為受美國禁令影響晶片供應。有外電引述消息人士指，華為考慮出售旗下榮耀（HONOR）品牌的業務，涉及交易額或多達250億元人民幣，據悉作為榮耀手機分銷商的神州數碼勝算更大，該股昨日一度升至停板，而其餘潛在投資者還包括小米（1810）以及TCL。



據路透報道指，因受美國制裁影響，華為正在重新調整業務，包括將公司發展重點放在高端華為手機，而非針對年輕人及精打細算一族的榮耀品牌。對於榮耀主要分銷商神州有份參與競購，有內媒報道指，TCL稱報道不實。



報道又引述消息指，暫時未清楚華為最終出售資產的規模，但是次出售或會包括榮耀手機的品牌、研發能力以及相關供應鏈管理業務，交易有機會以全現金方式進行，作價或介乎150億至250億元人民幣。







太平洋航運：乾散貨運收入增



太平洋航運（2343）昨公佈，該公司第三季小靈便型及超靈便型乾散貨船的按期租合約對等基準日均租金分別為8000美元及1.12萬美元，較上半年升11%及12%。該公司行政總裁Mats Berglund表示，疫情令公司早前暫停斥資購買貨船，惟隨著市場持續復甦，將恢復考慮收購大型優質二手貨船，以擴展自有船隊。



太平洋航運指出，受中國乾散貨進口回升及強勁的全球穀物貿易量所帶動，集團於2020年第三季的貨船收入有改善。季內，小靈便型及超靈便型乾散貨船於2020年第三季度的現貨市場平均的日均租金淨值，分別為7670美元及9430美元，較上半年增加56%及65%。



該公司稱，乾散貨市場於第二季度遭受新冠肺炎疫情，以及所引致的經濟放緩和淨供應增長偏高所重創，但其後因需求高於預期，令乾散貨運市況持續改善。



高瞻