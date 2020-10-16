美財長:短期通過機會微 刺激方案受阻 杜指曾挫332點

美國的新一輪刺激經濟方案，在重重政治阻力之下，相信難以在總統選舉之前通過，加上就業數據較預期遜色，美股三大指數周四早段顯著下跌。美股杜指早段跌332點，見28181點，跌幅相當於1.17%。標普指數亦跌1%，見3453點。至於以科技股為主的納斯達克指數，早段亦跌1.1%，見11544點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28494點，跌19點；納斯達克指數收報11713點，跌54點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見30.04港元，較香港收市價升0.14港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見558.16港元，較香港收市價升6.16港元。



美國財長姆欽與眾議院議長佩洛西會面後大吹淡風，表示為抵抗疫情而設的新一輪刺激經濟方案，短期內通過的機會不大。



經濟數據方面，美國勞工部公布，截至本月十日的一周，首次申請失業救濟人數達89.8萬人，按周增加5.3萬人，市場預期只為82.5萬人，即是人數較預期多，就業市場表現較預期差。截至十月三日的一周，美國續領失業救濟人數達1001.8萬人，按周減少116.5萬人。



恒指挫508點



美國九月進口物價按月上升0.3%，符合預期。出口物價按月上升0.6%，預期為上升0.4%，升幅高於預期。



企業業績方面，摩根士丹利第三季純利按年增二成半至27.2億美元，經調整後每股盈利1.66美元，較市場預期的1.59美元為佳。至於聯合航空第三季虧損18億美元，較第二季虧損擴大二億美元，更是按年轉盈為虧。



歐洲股市全線挫。歐洲多國疫情反彈，打擊投資市場氣氛。英國富時100指數收報5832.52點，跌102點，跌幅1.73%。德國DAX指數收報 12703.75點，跌324點，跌幅2.49%。法國CAC指數收報4837.42點，跌104點，跌幅2%。



金價靠穩。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1908.9美元，升1.6美元，升幅0.08%。



港股昨日受壞消息打擊，升勢斷纜。美國國務院傳已向白宮提交建議，將螞蟻集團納入貿易黑名單，更警告美國投資者不要參與螞蟻IPO活動，消息嚇窒投資者，恒指科指急插約3.6%，收7541。恒指尾市跌幅擴大，收報24158，挫508點，成交縮至1305億元。恒生科技指數收挫3.57%報7541。