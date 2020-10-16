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美點名10中港官員 迫銀行斷來往

2020-10-16 列印
  《香港自治法》於今年七月生效後，美國國務院近日向國會提交首份報告，列出十名「損害香港自治」的中港官員，包括行政長官林鄭月娥及特首辦主任兼國安委秘書長陳國基等，本次名單較美國財政部八月公佈的11名官員，減少前警務處處長盧偉聰一人。

  報告又指，會於60日內披露涉及與該批受制裁人士進行「重大交易」的金融機構。中國外交部隨後回應，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施。

        金管局回覆本報查詢時表示，該局密切留意有關情況並與業界保持溝通，又重申早前已提醒銀行，小心評估與其業務運作相關的所有因素以及法律、業務和商業風險，並恪守公平對待客戶原則。
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