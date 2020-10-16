螞蟻恐列美貿易黑名單 阻美國投資者參與IPO

中美關係再度升溫，「世紀新股」的螞蟻科技集團上市之路再添迷霧。路透社昨日引述消息指，美國商務部已經向特朗普政府遞交提案，建議將螞蟻集團納入美國出口管制「實體清單」，即俗稱的「貿易黑名單」。報道又指，對華強硬派或藉此釋放信號，以阻止美國投資者參與螞蟻IPO。



路透社引述消息人士指，目前並不清楚華府何時會檢視，是否將螞蟻集團納入實體清單，但是次行動或是華府內對華強硬派傳達訊號，以阻止美國投資者參與螞蟻集團的首次公開招股。據報有美國政府官員擔心，中國政府可能會取得美國公民的個人資料，不過螞蟻集團發言人指，目前美國用戶無法使用支付寶的付款應用程序。螞蟻正準備在上海及香港兩地上巿，集資金額可能達到350億美元，將成為全球最大的上市集資。



外交部：應遵守國際規則



中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上亦回應相關問題，指中國一貫反對美國泛化國家安全概念，認為美方應該尊重市場經濟和公平競爭原則，遵守國際經貿規則，而中國將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。



瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎表示，若列入清單的公司正在進行上市程序，絕對會受到影響，不過中國科技公司被列入「實體清單」已經不是單一事件，預計直至美國大選結束之前，都會出現一輪類似的消息，相信對籌劃上市的公司以及已上市公司的股價均會受到影響，但評核影響後，若公司主要生意在國內，而非美國，其實影響並沒有想像中大。



市傳華府有可能阻止美國投資者參與螞蟻IPO，金利豐證券研究部董事黃德几認為，相關講法是「無的放矢」，因實際上未必能夠執行，除非將其定義成為「邪惡軸心」，但要證明具難度，再加上美國投資者亦不希望錯失投資良機，因此有關制裁傳聞難以發生。另外，是次螞蟻是在中港兩地同步上市，體量龐大，相信政策上亦會支持其通過，最後成功上市應沒有大問題，預期公開發售將會在美國大選之後舉行。



