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全球放水奏效 基金再錄淨流入

2020-10-16 列印
　　香港投資基金公會主席鄒建雄指，3月份世衞宣佈疫情全球大流行，投資者擔心疫情對全球經濟造成很大的衝擊，急於避險，導致基金業在3月錄得淨流出54億美元，而首季淨流出更高達52.3億美元。但隨着各國央行出台緩和措施，環球利率處於歷史低水平，投資氣氛轉好，4至8月起基金市場開始回穩，資金再次流入，期間錄得淨流入15億美元。

  他指出，單計8月份，基金淨流入為68億美金，較4月份的低位46億美元，已回升48%。至於今年剩餘時間能否追回3月份的淨流出，要視乎市場氣氛而定，尚未能確定。



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