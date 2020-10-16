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豬肉價漲幅放緩 內地通脹重返「1時代」

2020-10-16 列印
　　受豬肉價格漲幅放緩，及去年高基數等因素影響，內地9月通脹回落，重回「1時代」 。國家統計局昨公佈，9月居民消費價格（CPI）按年升1.7%，較8月回落0.7個百分點，創一年半新低；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下降2.1%，降幅較8月擴大0.1個百分點。

  上月食品價格按年漲7.9%，漲幅較8月回落3.3個百分點，影響CPI上漲約1.69個百分點。其中，隨着生豬生產持續恢復，存欄改善，儲備豬肉投放增多，豬肉供給有所增加，9月豬肉價格按年上漲25.5%，漲幅已較8月大幅回落27.1個百分點。

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