  • 2020年10月16日 星期五
  • 30º
  • 58%
熱門： 水泉澳余香凝電動滑板車寶馬段崇智

日報新聞 > 財經

迅銷少賺44% 大中華業務復甦勁

2020-10-16 列印
　　快速時裝品牌UNIQLO（優衣庫）及GU（極優）母公司迅銷集團（6288）昨日公佈，截至今年8月底止全年業績，純利按年下跌44.4%，至903.57億日圓，經營溢利亦按年跌42%，至1493.47億日圓；期內大中華地區的業務恢復速度高於預期。期內，迅銷收入錄得2萬億日圓，按年下跌12.3%

        按地區劃分，包括香港在內的大中華地區的收入錄得為4559億日圓，按年跌9.3%，經營溢利為656億日圓，按年下跌26.3%，但該地區自3月份以來，以高於預期的速度恢復業績表現。

　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd