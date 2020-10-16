疫情保障需求增 富衛醫保收入增1.3倍

新冠肺炎疫情及可扣稅醫保產品的推動下，港人對醫療保障的需求增加。富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，今年截至9月底，富衛醫保保單保費收入按年增長130%，保單數目升約90%；按保單數目計，富衛自願醫保產品的市場佔有率大約8%至10%，當中不包括轉去自願醫保的現有客戶。



余栢堅表示，該公司今年醫療保險產品的銷售中，自願醫保佔比近80%。本港因應疫情實施的入境限制至今持續，令保險業內地客生意銳減。余栢堅表示，富衛的內地客銷售雖有減少，但本地市場錄得增長，公司整體保費收入則按年錄得輕微跌幅。



