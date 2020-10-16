中環IFC外望——深交所「卡單」 股民損手冀獲賠

A股多個券商交易系統出現「卡單」現象！市傳是由於深交所系統回報回應速率慢，影響客戶委託交易及無法撤單。歷經近半小時後，交易系統才恢復正常。



據內地媒體報道，昨早不少內地股民在網上反映，華泰證券、中信建投、國金證券等多個交易系統出現「卡單」，從9時20分左右起，客戶定單可正常發出，但無法及時從交易所獲取回報和確認數據。受影響股民指，因撤單再提交，最後成交了兩次；亦有股民因為無法出貨而由賺變蝕。市場一度熱議能否向深交所索賠。



市傳是由於深交所系統回報回應速率慢，影響客戶委託交易及無法撤單。隨後深交所回覆，正在解決。直至9時45分，交易系統問題逐步恢復正常。午間，深交所再度回應指，部分證券的委託確認、成交確認回報緩慢，經處理，9時47分恢復正常。期間，委託接受、交易撮合、行情發佈均正常。







陸香港貼息搶iBond客



iBond發行在即，各銀行、券商為了搶客，優惠獎賞浪接浪，其中以平保（2318）陸金所旗下陸香港優惠最吸睛，陸香港昨公佈推出高達「2+8厘」回贈和超市禮券搶客。



陸香港推出「iBond Plus」超高獎賞服務，即日起至11月4日晚上9時，經陸香港手機應用程式（APP）成功認購iBond，可享「2+8厘收益」，意即除了政府提供的兩厘最低息率保證外，額外獲陸香港補貼8厘息率收益券。不過，「2+8厘收益」優惠額度，據悉只有2萬元，為期3個月。如客戶只抽到1手iBond則未能用盡優惠額，抽到兩手iBond可盡享額外400元補貼。客戶可自行選擇是否將優惠應用在其他非貨幣市場基金，如股票基金，而有關優惠只能單次使用。



另外，陸香港提供「7免」優惠，當中包括豁免認購手續費、首6個月內沽出經紀費、提早贖回費、代收利息費、存入費、託管費及到期贖回費。



高瞻