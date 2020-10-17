內銀股領漲 恒指彈228點

內地股市個別發展，上證指數收報3336點，升0.13%；深成指數收報13532點，降0.68%；兩市成交合計7086億元人民幣，滬指全周累升1.96%。
建行飆5.7%跑贏藍籌
中資金融股領漲大市，建行（939）升5.7%，收報5.56元，跑贏一眾藍籌股；工行（1398）升4.25%，收報4.42元；上述兩股合力貢獻恒指125點升幅。交行（3328）彈3.9%，收報4元；國壽（2628）揚3.82%，收報18.5元；平保（2318）走高0.91%，收報83.45元。
另外，非藍籌的中資金融股也表現突出，招行（3968）抽高5.41%，收報40.95元；新華保險（1336）漲5.41%，收報31.2元；光大銀行（6818）炒高5.15%，收報2.86元。
科技股普遍向好，獲花旗上調目標價的螞蟻母企阿里巴巴（9988）抽升3.23%，收報294元；騰訊（700）升0.91%，收報557元；小米（1810）反彈3.12%，收報23.15元；ASM太平洋（522）為升幅最大的科指成份股，彈5.54%，收報87.6元。
環保新能源股逆市偏弱，金風科技（2208）瀉8.5%；雅迪（1585）急插8.36%；保利協鑫（3800）插6.94%。
新能源股逆市急插
上海集優（2345）獲上海電氣（2727）以溢價約68.4%提出私有化，每股註銷價1.6元，上海集優復牌後爆升58.95%，收報1.51元。上海電氣則走高2.35%，收報2.18元。
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑指，美國總統大選臨近，下周市況或漸趨審慎，預料恒指於23800至25000點作區間波動。