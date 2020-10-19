美大選臨近 或互揭黑幕 港股短線料大幅波動

美國總統大選進入白熱化階段，加上歐洲疫情反彈，市場關注美國推出新一輪刺激經濟方案措施。證券界人士預計，市場氣氛傾向觀望，由於美國大選臨近，雙方陣營或會互爆「黑材料」，料港股短期將大幅波動，相信要待至大選過後，市況才會有所改善。



新冠肺炎疫情持續，繼早前英國暫停疫苗大規模臨牀測試後，美國強生公司上周表示，暫停新冠肺炎病毒疫苗臨牀試驗，但消息未有影響北水入市意欲。上周港股累升267點，連續三個星期上揚。夜期上周五收報24424點，高水37點；ADR港股比例指數則報24490點，較上周五收市高104點。



恒指ADR夜期齊向好



金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，預計港股短期將於24000至24600點上落，由於過去幾星期市場聚焦美國大選、美股走勢，以及習主席南巡發表政策講話等，但總統大選臨近，未來兩周或會陸續出現「黑材料」或傳聞等，料對股市帶來波動。



光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，由於美國選情緊湊，加上歐洲疫情反彈，部份國家更實施宵禁等，相信對環球經濟復甦影響較大，股市仍會反覆上落。他預計，大市短期於24000至25000點作區間波動，相信需要待美國大選過後，情況才會有所改善。



他續稱，市場另一焦點為新股螞蟻集團於本周或通過上市聆訊，並有機會於短期內上市，屬利好因素，但另一方面要留意美國會否對螞蟻集團作出制裁，預計港股短期走勢將較為波動。



專家料二萬五有阻力



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，目前中美關係尚未明朗，並愈來愈接近美國大選日子，料市場氣氛傾向觀望，加上環球疫情尚未受控，上周出現部份疫苗及藥品研發暫停等負面因素，相信恒指短期內難以大升，估計將於24800至25000點水平有阻力。但他認為，由於資金繼續流入港股，加上部份港股估值偏低，預料大市於23800至24000點有支持。



