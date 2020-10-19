ibond本周五登場 專家籲用「人海戰術」

新一批通脹掛鈎債券（iBond）「千呼萬喚始出來」，將於本周五（23日）開始接受認購，保證最低息率達兩厘，被市場形容為「半賣半送」。市場人士建議，感興趣市民可採用「人海戰術」，最多抽四至五手已足夠。



政府公佈iBond詳情後，各間銀行及券商紛紛推出認購優惠，主要包括豁免手續費及代收利息費等「5免」至「10免」優惠，其中陸金所旗下陸香港優惠最為吸睛，除「7免」優惠外，更推「2+8厘」收益，新客戶透過其手機應用程式認購iBond，可額外獲得8厘息率收益券，為期三個月，變相收息10厘。不過每名客戶最多兩手可參與此優惠，即客戶最多可獲得400元收益。



陸香港貼息搶客吸引



如市民選擇經銀行認購，則要留意20間配售銀行中，有16間同時獲委任為市場莊家，花旗香港、招商永隆、恒生銀行及大眾香港則並非莊家，意味經這4間銀行認購iBond的客戶，無法透過銀行場外交易（OTC）平台沽出iBond。



其餘銀行客戶，可循此途徑向銀行出售iBond，OTC價由各間銀行開出，根據以往經驗，OTC價或稍低於港交所平台價格。若銀行客想透過港交所二手市場沽出，則須留意將iBond由債券戶口轉至證券戶口的轉倉費，多數銀行已豁免此費用；轉倉亦需要一定時間，部份銀行或需時一至三天。



轉倉證券戶口需時



認購iBond有別於抽新股，iBond採取「循環分派」機制，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，感興趣市民可「搵多幾個人一齊抽」，採取「人海戰術」；他又指，過往iBond申請人數為50萬左右，本次發行額最多150億元，料大多數投資者可能獲分配兩三手，意味在認購策略上，最多抽四至五手已足夠，即最多動用約五萬資金，認為毋須借用孖展。