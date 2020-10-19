市場簡訊

——歐科雲鏈（1499）表示，公司控股股東及非執行董事徐明星，目前正接受中國公安機關調查，公司尚未聯絡到徐明星以核實該訊息，預期徐明星接受調查，將不會對公司造成任何重大影響。徐明星為比特幣交易平台OKCoin創始人，有傳事件或涉嫌涉及洗黑錢。







——恒盛地產（845）對網上媒體報道作澄清，指有傳該公司計劃出售上海地產發展項目恒盛•尚海灣項目餘下物業，包括住宅部份及辦公樓的報道與事實不符，毫無根據及實屬謠言。







——中國建材（3323）公佈，公司正在籌劃一項重組事項，若然實施將涉及附屬公司中材國際發行股份，該事項可能構成中材國際重大資產重組。







——內地媒體近日報道白雲山複方板藍根顆粒對新冠病毒有效。白雲山（874）公告，相關結論只針對公司合營企業白雲山和黃公司複方板藍根顆粒開展的抗新型冠狀病毒體外篩選實驗結果，後續還需要開展進一步工作，相關工作尚存在一定不確定性。複方板藍根顆粒的銷售，預計不會對公司的經營業績構成重大影響。







——位元堂（897）公佈，與賣方富邦銀行（香港）訂立臨時協議，將購買位於九龍青山道物業，總代價為4300萬元，完成後該等物業將以交吉方式交付。集團擬收購該等物業作為其零售業務長期用途。







——市場研究機構Counterpoint Research公佈最新數據，以全球智能手機市場市佔率作比較，華為市佔率由四月的21%下跌5個百分點至16%，排名跌至第三位，三星晉升第二位，八月市佔率升至22%，蘋果則維持40%市佔率不變，排名第一。







——半新股明源雲（909）昨日公佈，已經悉數行使超額配股權，合共涉及5613萬股份，佔全球發售初步提呈發售股份總數的15%，公司最終集資逾71億元。