料美國大選數天後上市 螞蟻獲中港兩地開綠燈

「世紀新股」螞蟻科技集團上市大計終獲中港兩地開綠燈。繼中國證監會網站顯示，螞蟻集團於上周五已收到中證監對其赴港上市的行政許可決定書後，昨晚外電報道，螞蟻成功闖關，通過港交所（388）上市聆訊。預計這隻史上集資規模最大的新股，可能在美國大選數日後上市。有證券商預計，雖然其上市規模龐大而「貨多」，但亦難做到一人一手分派。



據路透社報道，螞蟻集團已於昨日通過港交所上市聆訊，該公司或於今周展開上市前的投資者路演，預計或會在11月3日美國大選數日後上市。



至於上海科創板進程，螞蟻集團於上月22日已經提交註冊，預計中證監將於本周批准其科創板上市的申請。螞蟻集團對此表示不予置評。



集資額加至350億美元



螞蟻科技集團來港提交上市申請至今已近兩個月，其市傳的上市估值以及集資金額，亦隨著一次次投資者需求評估後，一路水漲船高，由最初的上市後估值達2250億美元，升至2800億美元（折合逾兩萬億港元），其集資額亦由最初的三百億美元，加碼至350億美元（折合約2730億港元），勢超越去年上市的中東油公司－沙特阿美的294億美元的招股規模紀錄，成史上全球最大規模的IPO。



一手中籤率高達八成



信誠證券聯席董事張智威表示，螞蟻科技集團「很大隻，所以貨多」，本港公開發售部份相對容易中籤，但因其十分知名，相信會吸引很多人認購，最終未必能夠做到一人一手，但一手中籤率有機會高達80%。而近期熱門新股因中籤率過低，認購策略是「谷門檻」，即入大飛認購；但是次螞蟻招股因貨多，故相對容易中籤，建議投資者可以平均分配資金去認購。



若根據現時市傳螞蟻集團於上海及香港分別集資175億美元（折合約1300億港元）計算，假設螞蟻集團香港公開發售回撥後的股數佔比達5%，本港公開發售部份最終集資金額獲可達65億元，若一手涉及金額達一萬元，公開發售部份亦可獲分配65萬手。而近月上市的熱門新股，認購人數介乎10萬至40萬人，僅有上月上市的年度「凍資王」農夫山泉（9633）的認購人數超越該水平，達70萬人。