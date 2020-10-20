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先升後急挫 杜指跌410點

2020-10-20 列印
  市場憧憬美國刺激經濟方案出台，加上藥廠開發疫苗有進展，美股早段向好。

  杜指早段升67點，見28674點，升幅為0.2%。標普指數早段升0.5%，至於納斯達克指數則升0.8%。

  杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28195點，跌410點；納斯達克指數收報11478點，跌192點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見30.68港元，較香港收市價跌0.22港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見559.57港元，較香港收市價跌1.93港元。

　　美國民主黨籍眾議院議長佩洛西表示，與財長努欽在周末的通話有良好進展。市場視之為雙方談判有進展的徵兆。
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