淘寶280億購高鑫母公司 阿里將提全購涉170億

阿里巴巴（9988）再度擴大其零售王國版圖，阿里昨日宣佈，將透過旗下子公司淘寶中國，以約280億元作價，向歐尚零售及其附屬公司，收購中國商場超市運營商高鑫零售（6808）母公司吉鑫約70.94%股份，吉鑫持有高鑫零售約51%股份，變身成高鑫大股東，直接掌控高鑫在內地481家大賣場及3家中型超市。惟是次收購將會觸發強制性全面要約，阿里需要收購高鑫其他股東持有的高鑫股份，最多須額外支付約170億元。



是次收購完成後，阿里連同其關聯方，合共持有高鑫零售約72%的股份，因此高鑫零售的財務業績將會納入阿里巴巴的財務報表。而高鑫零售首席執行官黃明端繼續「掌舵」公司，同時間獲委任為公司董事局主席。高鑫零售昨日早段一度升接近三成至10.3元，惟其後升幅收窄，收市報9.45元，升18.17%，成交額達1.7億元。



根據《香港公司收購及合併守則》，完成股份購買後，淘寶中國須按每股8.1元的要約價，以現金方式，向高鑫提出強制性無條件全面收購要約。



根據該全面收購要約，淘寶中國需要收購高鑫其他股東持有的高鑫股份，最多須額外支付最多約170億元。



促進數碼經濟業務協同



阿里巴巴董事局主席兼首席執行官張勇表示，是次收購是阿里新零售戰略佈局中的重要一步，相信與高鑫合作，能夠促進阿里巴巴數碼經濟體內的各業務實現協同，推動數碼化升級。他又指，新冠疫情以來，消費者生活方式及企業運營的數字化發展提速，面對這一高度確定的大趨勢，阿里期待通過增持高鑫，進一步推動新零售戰略，以把握中國商超領域的發展機遇。完成交易後，阿里巴巴連同其關聯方將持有高鑫約72%經濟權益，而阿里巴巴會把高鑫綜合入帳至其財務報表中。



截至今年6月底，高鑫零售於中國共有481家大賣場以及及3家中型超市，未來將加強小型化和社區化線下店舖佈局。而於2017年起，阿里巴巴已經與歐尚零售、潤泰啟動新零售戰略合作，推進高鑫店舖數字化，包括全渠道融合以及個性化消費體驗。



而截至目前，高鑫旗下的所有門店均已接入阿里巴巴的淘鮮達以及天貓超市，可為消費者提供「1小時達」及「半日達」的及時配送服務，並且與包括餓了麼、菜鳥網絡等阿里巴巴經濟體的多個核心業務有合作。







