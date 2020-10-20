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中電首三季售電減0.6%

2020-10-20 列印
　　中電控股（002）昨日公佈，截至今年9月底止首三季營運數據，整體售電量按年下跌0.6%，至264.26億度。其中，住宅客戶售電量按年增加10.4%，而商業、基建及公共服務及製造業類別客戶的售電量均錄得跌幅，反映疫情對經濟造成影響，以及用電情況因市民留家時間較長而增加。該公司維持派發今年第三期中期股息每股0.63元。

        香港的電力需求持續受到新冠病毒疫情的負面影響。期內，本港住宅客戶售電量上升10.4%，因市民留家時間較長而增加，而製造業售電量下跌2.9%，基建及公用服務售電量跌4.3%，商業售電量跌幅為最多，達5.5%。

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