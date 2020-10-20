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中銀超市卡數簽帳24%

2020-10-20 列印
　　中銀香港（2388）旗下中銀信用卡（國際）有限公司副總經理羅芝英表示，新冠肺炎疫情下，整體市場的信用卡簽帳均受影響，但超市類別的信用卡簽帳則不跌反升，按年上升近24%，反映客戶的消費需求由以往的奢侈品等，轉移至日常用品。而中銀香港、中國銀行澳門分行、淘寶香港及澳門站及Mastercard昨日宣佈，合作於港澳地區同時推出首張淘寶聯名卡「中銀淘寶 World Mastercard」。

        羅芝英指出，疫情下市民減少外出，但客戶的消費模式有所改變，線上消費變得普及，今年1月至9月期間，中銀信用卡網購簽帳額佔整體簽帳額約佔30%，按年上升約7個百分點，而單計第三季亦按季上升20%。

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