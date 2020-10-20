中國上季GDP增4.9% 由負轉正明顯復甦

國家統計局新聞發言人劉愛華指，首三季度整體經濟呈持續穩定恢復的走勢，但當前境外疫情仍較嚴峻，國際環境不確定性仍客觀存在，國內有效需求亦不足，地區、行業、企業的恢復還不均衡，經濟持續向好的基礎需進一步鞏固。
首三季，分產業看，第一產業增加值4.8萬億元（人民幣，下同），按年增2.3%；第二產業增加值27.4萬億元，增0.9%；第三產業增加值40萬億元，增0.4%。
內地經濟增長三大助推器，包括製造業、投資和本地消費，同時發揮作用。首三季，全國規模以上工業增加值，按年增1.2%，略高於預期的增1%。全國固定資產投資43.7萬億元，按年「由負轉正」增0.8%，惟略低於預期的增0.9%。
同時，社會消費品零售總額27.3萬億元，按年跌7.2%，優於市場預期跌7.4%。劉愛華稱，目前社會零售情況已走出疫情帶來的深度衝擊，處於恢復階段。從結構上看，線下消費正在持續恢復，化妝品類、金銀珠寶類和汽車等消費升級類產品的增長較快。
就業形勢趨穩
另外，全國城鎮調查失業率穩中有落，就業形勢總體趨穩。前三季，全國城鎮新增就業人員898萬人，已完成全年目標99.8%。9月份，全國城鎮調查失業率5.4%，較上月下降0.2個百分點。
展望第四季，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，消費反彈或在第四季度逐步上升，最終為經濟增長提供所需的推動力。重要的是，隨著中國一些最大的貿易夥伴開始受經濟活動停擺影響，未來數月全球對中國商品的需求或減弱，因此