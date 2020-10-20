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中建築首九月多賺13.3%

2020-10-20 列印
　　中國建築（3311）收市後公佈首3季未經審核的營運數據。截至9月底止首9月，未經審核經營溢利及應佔合營企業盈利，合共約為70.8億元，按年升13.3%。中國建築昨跌1.37%，報5.04元，成交5492萬元。

　　期內，未經審核營業額及應佔合營企業營業額，分別約為422.5億元及9.8億元，分別按年升4.2%，及按年跌22.5%。集團累計新簽合約額約為771.4億元，而未完合約額約2593億元。其中，三季度主要新增合約包括，香港長沙灣住宅項目，應佔合約額約為32.1億元；河南省洛陽市黃河文旅設施項目，應佔合約額為14億元。

　　同日，中國建築公佈，其控股公司中建股份，與中國建築興業（830）訂立新分包承建協議。

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