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騰訊參與投資健保網 水滴明年美上市

2020-10-20 列印
　　騰訊有份投資的中國互聯網健康保險平台水滴公司，計畫明年首季在美國上市，料集資約5億美元（約39億港元）。聯席主承銷商，為高盛、美銀。水滴公司拒絕評論。

　　早在今年7月，外媒曾報道水滴公司最快或今年在美國上市，當時目標估值為40億美元（約312億港元）。今年8月，水滴公司完成2.3億美元（約17.25億港元）D輪融資，由瑞士再保險集團和騰訊聯合領投。

　　水滴公司在2016年成立，旗下包括水滴籌、水滴互助、水滴保險商城業務，另設公益平台水滴公益扶貧。公司由美團第10號員工沈鵬所創立，以「籌+互助+保險」為模式，公司主要收入來源為水滴保險，累計保障用戶達1.2億。

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